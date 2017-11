Krzysztof Szczerski w "Rzeczpospolitej": Podjąć temat reparacji

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski komentuje na łamach gazety kwestię reparacji wojennych od Niemiec.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski: Byłoby dobrze, gdyby Sejm i Bundestag wspólnie podjęły temat reparacji / KRYSTIAN DOBUSZYNSKI/REPORTER /East News/Reporter

"Byłby dobrze, gdyby po ukonstytuowaniu się nowego rządu w Niemczech organy Sejmu i Bundestagu wspólnie podjęły temat reparacji" - powiedział w czwartkowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Szczerski.

Szczerski, pytany przez "Rzeczpospolitą", czy sprawa reparacji nie pogorszy relacji polsko-niemieckich ocenił, że "to zależy od obu stron". "Kwestia reparacji może przecież stać się częścią tych relacji, nie wpływając na ich jakość" - podkreślił.

Według niego, oba kraje mogą "bez emocji podejść do tej sprawy" dzięki temu, co udało się osiągnąć we wzajemnych relacjach w ciągu ostatnich 30 lat. Zauważył, że prezydent Andrzej Duda i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier "uzgodnili, że wspólnie zagwarantują, by kwestia reparacji nie podważyła polsko-niemieckiego partnerstwa strategicznego".

Szczerski podkreślił, że kwestia reparacji znajduje się obecnie "na etapie prac parlamentarnych". "Byłoby dobrze, gdyby po ukonstytuowaniu się nowego rządu w Niemczech organy Sejmu i Bundestagu wspólnie podjęły ten temat" - ocenił.

Szczerski został spytany, czy wyobraża sobie, "że Niemcy zaczną teraz płacić nam setki miliardów euro". "To nie są negocjacje handlowe, tylko prawne. I jeśli z ustaleń prawa międzynarodowego będzie wynikało, że miliardy nam się należą, to będzie to wniosek obiektywny i w pełni uzasadniony" - odparł.