Na plażę zamiast do kościoła? Tak Polacy spędzają Wielkanoc

Już co szósty Polak w czasie Wielkanocy nie świętuje z rodziną, tylko woli wyjechać na wycieczkę - czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej".

Według badania CBOS sprzed trzech lat jeszcze dekadę temu uczestnictwo w porannej mszy rezurekcyjnej deklarowało 66 proc. respondentów, obecnie zaś jest to już mniej niż połowa pytanych. Spadek na poziomie 9 proc. dotyczy też udziału w obchodach Triduum Paschalnego - pisze "Rzeczpospolita".



Czas świąt nadal postrzegamy jako wydarzenie rodzinne: dwie trzecie z nas zamierza spędzić Wielkanoc w gronie najbliższych. Ale już co szósty Polak woli wyjechać w góry, nad morze, a nawet za granicę. Szczególnym powodzeniem cieszą się egzotyczne kurorty, np. w Maroku lub na Malcie, ale równie chętnie wyjeżdżamy do Barcelony lub Rzymu - podaje gazeta.

Według "Rzeczpospolitej" powodem zerwania z tradycją jest przede wszystkim powolna, choć postępująca, laicyzacja społeczeństwa i odchodzenie od praktyk religijnych, a także chęć wypoczynku, jaką umożliwia ucieczka od świątecznych przygotowań.