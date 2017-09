"Nasz Dziennik": Aptekarze z klauzulą sumienia?

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski domaga się wprowadzenia do polskiego prawa możliwości powołania się na klauzulę sumienia przez aptekarzy - pisze w czwartek "Nasz Dziennik".

Zdjęcie Farmaceutom nie wolno powoływać się na sprzeciw sumienia (zdjęcie ilustracyjne) /Łukasz Dejnarowicz /FORUM

Odpowiednie pismo w tej sprawie zostało skierowane w tym tygodniu do szefa resortu zdrowia Konstantego Radziwiłła. Aptekarze chcieliby wiedzieć, jakie są plany resortu w kwestii klauzuli sumienia. Są zaniepokojeni stwierdzeniem, jakie padło ze strony przedstawiciela resortu w odpowiedzi na interpelację, którą złożyli w Sejmie posłowie Nowoczesnej. Posłowie ci pytali o to, jak rząd zapatruje się na propozycję objęcia klauzulą sumienia polskich farmaceutów oraz czy odwołanie się przez nich do sprzeciwu sumienia będzie oznaczać, że farmaceuta może nie wydać leku - czytamy w artykule.

Jak podaje "Nasz Dziennik", odpowiedź udzielona przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcina Czecha zbulwersowała aptekarzy. Wiceminister stwierdził mianowicie, że farmaceutom nie wolno powoływać się na sprzeciw sumienia, gdyż taki zapis nie figuruje w ustawie Prawo farmaceutyczne.

"Pytamy więc pana ministra, czy stwierdzenie ministra Czecha to ostateczne stanowisko rządu w tej sprawie oraz czy w świetle wypowiedzi farmaceuta jest wyłączony z praw konstytucyjnych" - mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Małgorzata Prusak, prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.