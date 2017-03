"Nasz Dziennik": Posłowie pro-life

W Sejmie zawiązał się Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia. Liczy na razie 10 posłów - informuje środowy "Nasz Dziennik".

Zdjęcie Poseł Anna Maria Siarkowska /Maciej Łuczniewski /Reporter

Jak podkreślono w artykule, to najmłodszy zespół parlamentarny, który formalnie zarejestrowano ledwie kilka dni temu. Jego przewodniczącą została poseł Anna Siarkowska z koła Republikanie, a funkcje wiceprzewodniczących sprawują Teresa Glenc i Piotr Uściński (oboje z PiS). W skład zespołu wchodzą również: Magdalena Błeńska (Republikanie), Anna Sobecka (PiS), Paweł Lisiecki (PiS), Robert Mordak (Kukiz'15), Łukasz Rzepecki (PiS), Ireneusz Zyska (koło WiS) i poseł niezrzeszony Robert Winnicki.

Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia ma charakter otwarty, mogą się do niego zgłaszać także inni posłowie i senatorowie, którym bliskie są idee ochrony życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Ponadto członkowie zespołu będą proponować udział w jego pracach parlamentarzystom, którzy w poprzedniej kadencji działali np. w Parlamentarnym Zespole na rzecz Ochrony Życia i Rodziny. Liczył on ponad 91 osób i zdecydowana większość z nich teraz również zasiada w Sejmie lub Senacie.

- Nie jest jednak ważna liczba członków zespołu, ale ich jakość. Dlatego nie będziemy dążyć do tego, abyśmy tworzyli jak najliczniejsze grono. Już w tym składzie, jaki teraz mamy, możemy wiele dobrego dokonać - podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" poseł Anna Siarkowska.