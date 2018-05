"Nasz Dziennik": Pozwy cywilne za "polskie obozy"

Organizacje społeczne zapowiadają pozwy cywilne wobec osób używających określeń "polskie obozy" - pisze wtorkowy "Nasz Dziennik".

Zdjęcie Przewodniczący Stowarzyszenia Patria Nostra mecenas Lech Obara /Darek Golik /FORUM

"Wystąpiliśmy już z wezwaniem przeciwko gazecie 'Westfaelische Nachrichten'" - mówi "Naszemu Dziennikowi" mec. Lech Obara, przewodniczący Stowarzyszenia Patria Nostra. Jak wyjaśnia, to regionalne pismo w jednym ze swoich artykułów nazwało "polskim obozem" Sobibór.

Reklama

"Zażądaliśmy przeprosin i wypłaty 50 tys. euro na rzecz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Jeżeli redakcja nie podporządkuje się temu wezwaniu, to byłby to pierwszy proces w oparciu o przepisy o ścieżce cywilnej z nowelizacji ustawy o IPN" - wskazuje mecenas w rozmowie z gazetą.

"Uważam, że jest to narzędzie, którego możemy używać. I będziemy go używać, już przymierzamy się do tego" - podkreśla.

Dziennik przypomina, że obok drogi karnej ostatnia nowelizacja ustawy o IPN wprowadziła także, w art. 53o., możliwość występowania z pozwami cywilnymi dla "ochrony dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej".