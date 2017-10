"Nasz Dziennik": Znaczny wzrost nakładów na obronność

Według ostrożnych prognoz w ciągu najbliższej dekady fundusze na obronność wzrosną o ponad 100 mld złotych, a w perspektywie 2030 r. dodatkowe nakłady wyniosą 120 mld złotych - mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" wiceszef MON Bartosz Kownacki.

"W 2018 roku na wojsko przeznaczymy 2 proc. PKB, ale liczone w stosunku do roku bieżącego, a nie poprzedniego, jak jest do tej pory. Dlatego armia otrzyma dodatkowo 2 mld zł. A potem mniej więcej co dwa lata limity wydatków na nasze Siły Zbrojne będą rosły o 0,1 proc. PKB" - mówi Kownacki.

"Będziemy aktualizowali program modernizacji wojska i liczę, że to się zakończy na przełomie 2017 i 2018 roku, a najpóźniej do końca marca przyszłego roku. To pozwoli nam spokojnie przyjrzeć się tak dużym i drogim programom jak "Wisła", "Narew", "Homar" czy "Orka" - czytamy.



