Neumann: Teraz część posłów PO udaje bohaterów i gada po kątach

"Zawieszenie protestu przegłosowano w obecności wszystkich członków zarządu krajowego. (...) Na klubie PO też nie było głosu sprzeciwu! A teraz część udaje bohaterów i gada po kątach - tymi słowami przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann odniósł się do opinii, że część posłów Platformy jest niezadowolona z zawieszenia protestu w Sejmie.

W rozmowie z "Super Expressem" Neumann przyznał, że wie, że to "nie jedna czy dwie osoby". "Zapewne gdybym usiadł i się zastanowił, to mógłbym zrobić listę "bohaterów" od lansowania i gry na siebie, którzy opowiadają takie historie mediom. To smutne. Brak odwagi cywilnej, by powiedzieć to samo w oczy koleżankom lub kolegom" - komentował na łamach tabloidu.

Naumann podkreślał też, że posłowie PO szukali prawnej możliwości legalnego przegłosowania budżetu, ale temat "jest zamknięty". Nieporozumieniem określił pomysł Kukiz'15 i Ryszarda Petru, którzy chcieli wrócenia budżetu do Sejmu po poprawkach w Senacie.

Zdaniem szefa klubu PO "to był pic, który podrzucił im PiS". "Panowie Kukiz i Petru są w Sejmie od niedawna i chyba nie do końca to złapali... Senat nie może naprawić budżetu, może tylko przegłosować poprawki. Nie ma powrotu do debaty budżetowej w Sejmie! (...). Poprawki legalizowałyby budżet przegłosowany w sposób nielegalny" - mówił.



