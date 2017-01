"Plus Minus": Znamy losy zaginionego obrazu Matejki

Ustaliliśmy losy zaginionego tryptyku Jana Matejki. Do jego poszukiwań właśnie włączyło się państwo - czytamy w "Plusie Minusie", dodatku do "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Obraz Matejki zaginął w czasie wojny w niejasnych okolicznościach /

Według informacji "Rzeczpospolitej" niektórych polskich muzealników sondowano przed kilku tygodniami w sprawie zakupu przez nich obrazu Jana Matejki "Królowa Korony Polskiej". Padała cena 8 mln zł. Zdaniem historyków sztuki wygórowana. Ofertę przedstawiał jeden z krakowskich domów aukcyjnych.



Sęk w tym, jak pisze "Rz", że obraz ten zaginął w czasie wojny w niejasnych okolicznościach. "Rz" ustaliła jego losy, a także prawdopodobne miejsce jego ukrycia. Tropy prowadzą do stolicy jednego z państw środkowoeuropejskich.

Ustalenia "Rz" można przeczytać w najbliższym wydaniu magazynu "Plus Minus". Tuż po oddaniu go do druku okazało się, że rodzina Tarnowskich (spadkobiercy właścicieli dzieła) zgłosiła obraz do prowadzonej przez Ministerstwo Kultury bazy dzieł utraconych w czasie wojny. Resort już włączył się w poszukiwanie tryptyku.

Potomkowie spadkobierców zapowiadają, że gdyby udało im się odzyskać obraz, będzie on pokazywany publicznie.