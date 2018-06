Polacy lubią Niemców? "Rz" o wynikach badania

Ponad połowa Polaków odczuwa wobec Niemców sympatię – wynika z badań Barometru dla Instytutu Spraw Publicznych. Sondaż publikuje "Rzeczpospolita".

Barometr bada relacje polsko-niemieckie od 2000 roku. Pierwsze badanie przeprowadzono jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Na przestrzeni 18 lat poziom sympatii Polaków do Niemców wzrósł.

W 2000 roku sympatię do Niemców deklarowało 41 proc. badanych, zaś w tegorocznym badaniu aż 56 proc.

Jak sytuacja kształtuje się po drugiej stronie? Stosunek Niemców do Polaków utrzymuje się raczej na stałym poziomie, choć w stosunku do pierwszego badania widać pewne spadki. W 2000 roku sympatie do Polaków deklarowało 31 proc. Niemców, w badaniach przeprowadzonych w 2019 roku taką deklarację złożyło 29 proc. Niemców.

