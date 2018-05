Polacy ocenili pomysł Andrzeja Dudy. Nowy sondaż dla "Rz"

Prawie 53 proc. Polaków źle ocenia pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, by przeprowadzić referendum w sprawie zmian w Konstytucji RP - wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej".

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", jedynym sukcesem prezydenta w sprawie przeprowadzenia referendum konstytucyjnego jest to, że o pomyśle słyszeli prawie wszyscy badani przez IBRiS.

Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: "Jak pan/pani ocenia pomysł Andrzeja Dudy, by 10-11 listopada zorganizować referendum w sprawie konstytucji?".



Jak wynika z sondażu, Polacy do propozycji prezydenta podchodzą sceptycznie - aż 52,9 proc. ankietowanych źle ocenia ten pomysł, z czego 35,6 proc. "zdecydowanie źle", a 17,3 proc. "raczej źle".



Dobrze o pomyśle wypowiada się 35,6 proc. ankietowanych, z czego 23,5 proc. badanych odpowiedziało, że ocenia propozycję "raczej dobrze", a 12,1 proc. "zdecydowanie dobrze".



6,4 proc. ankietowanych nie ma zdania na temat propozycji głowy państwa, a 5,1 proc. w ogóle nie słyszało o pomyśle.



Jak wskazuje "Rzeczpospolita", największe poparcie dla propozycji prezydenta widoczne jest na wsiach - 50 proc. mieszkańców wsi uważa, że to dobra inicjatywa. Najwięcej sceptyków jest z kolei wśród mieszkańców metropolii - aż 65 proc. źle ocenia pomysł Andrzeja Dudy.



Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 maja 2018 r. na grupie 1,1 tys. respondentów.



Więcej w "Rzeczpospolitej".