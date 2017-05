Poseł Świat dla "GPC": W trumnie mojej żony wykryto szczątki innych osób

Poseł PiS Jacek Świat w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" oświadczył, że w grobie jego żony Aleksandry Natalii-Świat również odkryto szczątki kilku innych osób. To kolejne w ostatnich dniach doniesienia o nieprawidłowościach przy pochówkach ofiar katastrofy smoleńskiej.

Zdjęcie Katastrofa samolotu TU-154M pod Smoleńskiem /Fot. Stefan Maszewski /Reporter

Prokuratura Krajowa potwierdziła w ostatnich dniach, że szczątki innych osób znaleziono m.in. w trumnie dwóch generałów: Włodzimierza Potasińskiego i Bronisława Kwiatkowskiego.

"Wiem od prokuratora, że w grobie mojej żony były szczątki kilku osób (...). To nie jest zwykła pomyłka i zwykłe niechlujstwo. To celowe działanie, by nas upokorzyć" - powiedział w rozmowie z "GPC" poseł Jacek Świat.



Zaznaczył, że nie zna nazwisk osób, których szczątki znaleziono w trumnie Aleksandry Natalii-Świat.



"Szokujące informacje z ostatnich dni nie są niczym nowym. Praktycznie wszystkie ekshumacje, które prowadził zespół prokuratora Pasionka, wykazywały jakieś większe i mniejsze nieprawidłowości" - dodał poseł PiS.



Rzeczniczka Prasowa Prokuratury Krajowej Ewa Bialik zapewniła wczoraj, że w najbliższym czasie prokuratura w szerszym zakresie zabierze głos w sprawie wykrytych podczas ekshumacji nieprawidłowości.