Prof. Staniszkis dla "Rz": Lech Kaczyński nie chciał dyktatury PiS

"Państwo przestrzegające prawa to testament Lecha Kaczyńskiego, który prezes PiS powinien wypełnić" - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Jadwiga Staniszkis. Zdaniem socjolog, były prezydent "nie pozwoliłby na dyktaturę PiS", dlatego Jarosław Kaczyński powinien przeciąć "niechlujną złą zmianę".

Prof. Staniszkis w rozmowie z "Rz" była pytana m.in. o to, co powinno się stać, by katastrofa smoleńska przestała być rozgrywką dla partyjnych interesów w Polsce.



Jak podkreśliła, Jarosław Kaczyński powinien w tym celu "zrobić krok w tył".

"Państwo przestrzegające prawa to testament Lecha Kaczyńskiego, który prezes PiS powinien wypełnić" - uważa socjolog. "Lech Kaczyński nie pozwoliłby na dyktaturę PiS i psucie prawa" - podkreśla prof. Staniszkis.



"Nie można zaprzeczyć teorii zamachu"

Pytana przez Jacka Nizinkiewicza o raport Millera w sprawie katastrofy w Smoleńsku, odpowiada, że jest on "zbiorem hipotez". O filmie nowej podkomisji smoleńskiej mówi z kolei, że jest "przekonujący".



"Szokujące błędy wieży i być może niewielkie ładunki umieszczone w różnych częściach samolotu mogły doprowadzić do katastrofy" - uważa prof. Staniszkis.



Jak dodaje, to "wrak jest głównym dowodem, bez którego nie można zaprzeczyć teorii zamachu".



"Lech Kaczyński nie zgodziłby się na niszczenie państwa przez PiS"

"Dzisiaj warto mówić o tym, co Lech Kaczyński robiłby w obecnej sytuacji. (...) Jeśli porównamy tych, którymi otaczał się prezydent Lech Kaczyński, z tymi, którzy są teraz w rządzie czy w Kancelarii Prezydenta, to widać słabość dzisiejszej administracji. Jarosław Kaczyński powinien przeciąć tę niechlujną złą zmianę" - mówi w rozmowie z "Rz" prof. Staniszkis.



Jak podkreśla, były prezydent byłby "przeciwny wszystkiemu, co niszczy fundament prawny" i "nie zgodziłby się na dzisiejsze niszczenie państwa przez PiS".

"Prezesa PiS stać na wielkość"

"Lech Kaczyński potępiłby metodę brata, że konflikt wydobywa z ludzi coś więcej i skonsoliduje jego partię" - uważa prof. Staniszkis. Jej zdaniem, prezesa PiS "stać na wielkość" i to właśnie 10 kwietnia mógłby dokonać zwrotu w obecnej polityce.



"Prezes i prezydent Duda nie budują wokół siebie wspólnoty. Lech Kaczyński jako prezydent nie pozwoliłby się traktować instrumentalnie szefowi MON. Nie zgodziłby się na dewastację w wojsku. Szanował godność ludzi i nie pozwoliłby na gardzenie oficerami" - podkreśla socjolog.



"Lech Kaczyński wiedział, że wszystko zaczyna się od wolności i godności, a prawo jest instrumentem walki o te dwie rzeczy" - podsumowuje prof. Staniszkis.

