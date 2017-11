"Rz": Bezprecedensowa patologia w IMGW

Śledczy odkrywają coraz bardziej szokujące kulisy blisko dziesięcioletnich rządów Mieczysława O., byłego dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Postawiono mu już 76 zarzutów - informuje "Rzeczpospolita".

Jak zaznacza "Rzeczpospolita" sprawa Mieczysława O. jest bezprecedensowa. Lata 2006-2015, gdy kierował placówką, to pasmo nadużyć - czytamy w dzienniku.

Postawione mężczyźnie zarzuty dotyczą m.in. korupcji oraz przekraczania uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.



"Były dyrektor miał stworzyć w Instytucie patologiczny układ. Niemal za wszystko trzeba było mu płacić - miał brać 'dolę' za zatrudnienie, fikcyjny etat, przyznanie premii" - ustaliła "Rz".



Według prokuratury, dyrektorowi O. m.in. "miał się opłacać przez kilka lat" jego zastępca Tomasz B. Ustalono, że płacił na rzecz szefa ok. 500 zł miesięcznie, a łącznie zapłacił ok. 50 tys. zł.



Jak podaje "Rz", nadużycia O. nie były incydentalne. "Były dyrektor wyrządził szkodę w imieniu Instytutu na ponad 1 milion złotych i przyjął łącznie blisko 800 tys. zł łapówek" - wynika z ustaleń śledczych.



Mieczysława O., który obecnie przebywa w areszcie, pogrążają pracownicy IMGW. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów.



