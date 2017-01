"Rz": Bor musi chronić siebie

Wysokiej rangi funkcjonariusze BOR zamierzają bronić swojego honoru i wytoczą rządowi proces - dowiedział się dziennik "Rzeczpospolita". Powodem jest ustawa dezubekizacyjna, na mocy której nagle stali się częścią represyjnego aparatu bezpieczeństwa.

Zdjęcie Funkcjonariusze BOR będą walczyć o dobre imię /Stanisław Kowalczuk /East News

Jak argumentuje Izabela Kacprzak, sprawa toczy się nie tylko o honor, ale i o duże pieniądze.



Dziennikarka "Rzeczpospolitej" przypomina, że BOR wyłączono z wcześniejszych ustaw - zarówno pierwszej dezubekizacyjnej, autorstwa PO, która weszła w życie 2010 roku, jak i ustawy lustracyjnej z 2006 roku. Zmiana spojrzenia na Biuro Ochrony Rządu i jego rolę w czasach PRL nastąpiła dopiero w 2016 roku. Podczas prac nad ustawą autorstwa PiS zostało dopisane do projektu.



Szef MSWiA przekonywał, że ustawa dotyczy tylko esbeków. Z taką argumentacją nie zgadzają się jednak najbardziej zainteresowani, czyli sami funkcjonariusze BOR. "Zajmowaliśmy się ochroną najważniejszych osób w państwie, a postawiono nas w jednym szeregu z oprawcami, którzy prześladowali polski naród" - argumentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" gen. Marian Janicki, szef BOR do 2013 roku.

Wcześniej Instytut Pamięci Narodowej uznał, że BOR nie był częścią SB, teraz ta kwalifikacja uległa zmianie. W ocenie rzecznika IPN, Andrzeja Arseniuka, z analizy dokumentacji archiwalnej wynika, że w okresie PRL Biuro Ochrony Rządu traktowano jako jednostkę realizującą zadania Służby Bezpieczeństwa.



Z tą opinią nie zgadza się były szef BOR, gen. Marian Janicki. "Przypisano nas do struktur MSW, bo byliśmy mundurówką i nie mogliśmy być niezależnym bytem. Co innego formalnie w czymś być, a co innego czynnie brać udział w represji" - przekonuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" gen. Janicki.

Byli szefowie Biura Ochrony Rządu, których dotknie nowa ustawa dezubekizacyjna zamierzają walczyć o honor. "Wytoczymy proces państwu i udowodnimy, że nas skrzywdzono bez jakichkolwiek dowodów i racji" - mówi gen. Janicki.



Przypomnijmy, że ustawa dezubekizacyjna obniża emerytury i renty "za służbę na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Od 1 października 2017 r. maksymalna emerytura dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż średnie świadczenie w ZUS (emerytura - ok. 2 tys. zł, renta - ok. 1,5 tys. zł, renta rodzinna - ok. 1,7 tys. zł).

Z szacunków MSWiA wynika, że obniżonych zostanie ponad 18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i ponad 9 tys. rent rodzinnych.