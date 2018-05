"Rz": Ile czeka się na zabieg kolana, który przeszedł Kaczyński?

W Polsce ponad rok trzeba czekać na zabieg wszczepienia protezy kolana, któremu poddał się ostatnio prezes PiS Jarosław Kaczyński - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Prezes PiS przeszedł endoprotezoplastykę stawu kolanowego. To jedna z najczęściej przeprowadzanych operacji ortopedycznych w naszym kraju - czytamy w dzienniku.

Zabiegowi poddają się przede wszystkim osoby po ukończeniu 60 lat, cierpiące na choroby zwyrodnieniowe albo martwice kości.



Kolejki do zabiegu są jednak długie. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że pacjenci zakwalifikowani do pilnego leczenia czekali na operację średnio 334 dni (krócej o prawie trzy miesiące w porównaniu do 2016 r.).



Dziennik zaznacza jednak, że są placówki, w których na taki zabieg trzeba czekać nawet dziesięć lat.

Sporo pacjentów decyduje się na operację w prywatnych klinikach. Koszty wahają się wówczas od 18 tys. zł do nawet kilkuset tysięcy - czytamy w "Rz".



Gazeta próbowała ustalić w Wojskowym Instytucie Medycznym, ile na operację czekał prezes PiS, ale nie udało się uzyskać informacji.



