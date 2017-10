"Rz": Komisja etyki chce nowych kar dla polityków

W komisji etyki trwają prace nad nowymi metodami dyscyplinowania posłów - informuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Krystyna Pawłowicz to jedna z osób, której komisja etyki najczęściej zwraca uwagę /Andrzej Iwańczuk /East News

Nowe kary dla posłów były przedmiotem dyskusji podczas jednego z wrześniowych posiedzeń komisji etyki.



W tej chwili poseł może zostać ukarany poprzez zwrócenie mu uwagi, upomnienie lub naganę. Komisja chce wprowadzenia nowej, dodatkowej sankcji: zobligowania posła do publicznych przeprosin.



Ukarany w ten sposób parlamentarzysta miałby wygłosić przeprosiny na kolejnym posiedzeniu Sejmu w obecności wszystkich posłów. Gdyby poseł nie chciał przeprosić, komisja mogłaby wnioskować do marszałka Sejmu o wymierzenie kary finansowej. Wynosiłaby ona 10 proc. uposażenia.



"Mamy nadzieję, że byłaby to z jednej strony forma zadośćuczynienia dla osoby obrażonej, a z drugiej presja na polityka, by unikał podobnych zachowań" - mówi w rozmowie z "Rz" Zbigniew Sosnowski z PSL.



Publiczna samokrytyka to nie jedyna sankcja, którą rozważa komisja. Zastanawia się również nad inną dodatkową karą: ograniczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych.



