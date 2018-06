"Rz": Naciągnęli fakty, by wybielić rządową ochronę

Prokuratura mocno nagięła fakty, by wybronić z zarzutów rządową ochronę pani premier – pisze "Rzeczpospolita" powołując się na materiały ze śledztwa w sprawie wypadku Beaty Szydło, do którego doszło w ubiegłym roku w Oświęcimiu.

Zdjęcie Uszkodzony w wypadku rządowy samochód /LUKASZ KALINOWSKI /East News

"Na podwójnej ciągłej, przekraczając dopuszczalną prędkość i bez sygnałów dźwiękowych - tak rządowa kolumna wioząca premier Beatę Szydło poruszała się po Oświęcimiu 10 lutego 2017 r. tuż przed wypadkiem" - piszą Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka o ustaleniach śledztwa toczącego się w krakowskiej prokuratorze okręgowej.

Reklama

Zebrane w śledztwie materiały, jakie poznała "Rzeczpospolita" pokazują, że wnioski, które postawiła prokuratura wzajemnie się wykluczają.

Dlaczego? Prokuratura uznała, że kierujący seicento Sebastian K. nie zachował należytej ostrożności, skręcając w lewo na skrzyżowaniu w Oświęcimiu, czym nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, i doprowadził do wypadku. Śledczy chcieli, by K. przyznał się do winy bez procesu. Mężczyzna odmówił, uważając, że jest niewinny.

Tymczasem jak ustaliły dziennikarki "Rz", wersja funkcjonariuszy BOR, którzy twierdzili, że mieli włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, nie została potwierdzona w postępowaniu.

Co więcej, śledczy ustalili, że Sebastin K. zatrzymał się na skrzyżowaniu i przepuścił pierwszy samochód rządowej kolumny - bmw. Z ustaleń wynika, że samochodów miał włączone sygnały świetle, nie miał ich jednak drugi pojazd - audi wiozące premier.

"Audi wiozące premier, wymijając seicento, nie miało "koguta" ani dźwięków - w lusterku Sebastiana K. wyglądało więc jak zwykły, cywilny samochód" - czytamy w "Rz". Potwierdza to nagranie z prywatnego monitoringu.

"Zgodnie z przepisami audi nie musiało mieć koguta - ale tylko w sytuacji, gdy było w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych" - pisze "Rz". Z nagrania zarejestrowanego przez monitoring wynika jednak, że odstęp pojazdów w kolumnie był za duży.

Więcej w najnowszym wydaniu "Rzeczpospolitej".