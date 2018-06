​"Rz": Państwo polskie pozwane za szczepienie z powikłaniami

Milion złotych odszkodowania i 2 tys. zł miesięcznie dożywotniej renty - domagają się od Skarbu Państwa rodzice dziecka, u którego wystąpiła gruźlica poszczepienna. O sprawie pisze "Rzeczpospolita".

Pozew wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie - informuje autorka artykułu Joanna Ćwiek.

"Rodzice są zdania, że skoro państwo wprowadziło obowiązek szczepienia dziecka w pierwszej dobie, a oni się do niego zastosowali, to państwo powinno wziąć na siebie za to odpowiedzialność" - mówi gazecie mec. Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziców.

Mec. Tetela oddaje, że z jego informacji wynika, że jest to pierwszy tego typu pozew przeciwko państwu polskiemu. Prawnik ocenia także, że szanse na wygraną w procesie są spore, ponieważ lekarze potwierdzili, że choroba dziecka była następstwem szczepienia.

Na korzystny dla rodziców werdykt procesu liczy też stowarzyszenie zrzeszające przeciwników szczepionek STOP NOP. "Wygrana umocniłaby ich pozycję i zwiększyła szansę przygotowanego przez nich projektu ustawy, który znosi obowiązek szczepień. Pod tym projektem podpisało się 22 tys. osób" - precyzuje "Rzeczpospolita".

