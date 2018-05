"Rz": Skarżymy złe wyroki. Polacy złożyli już ponad 600 wniosków

Polacy złożyli już ponad 600 wniosków o skargę nadzwyczajną. Bruksela chce jej ograniczenia - czytamy w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich spłynęło 314 wniosków o skargę nadzwyczajną. Podobne wnioski trafiły do prokuratury, Prokuratorii Generalnej i rzecznika praw dziecka. Łącznie może być ich już ponad 600 - informuje dziennik.

Wnioski mogą składać obywatele, którzy czują się pokrzywdzeni przez prawomocne wyroki sądów. A skarga umożliwia rozpatrzenie ich spraw jeszcze raz.

Jednak sama instytucja skargi może wkrótce ulec zmianom po naciskach Komisji Europejskiej - czytamy w gazecie.

W czwartek, po spotkaniu z wiceszefem KE Fransem Timmermansem, minister Jacek Czaputowicz i Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, zaprezentowali propozycje, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom Brukseli.

Jak informuje "Rz", zakładają one przede wszystkim ograniczenie podmiotów składających skargę do RPO i prokuratora generalnego. Dziś uprawnionych do tego jest osiem instytucji.

