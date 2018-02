"Rz": Spadek pozycji Polski w rankingu praworządności

O trzy lokaty, na 25. miejsce, spadła pozycja Polski w rankingu praworządności World Justice Project - informuje dzisiejsza "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Premier rządu Mateusz Morawiecki /Paweł Czarny /PAP

Jak przypomina Anna Słojewska, WJP to globalny ranking praworządności publikowany co rok lub co dwa lata. Opiera się na ocenach ekspertów, ale też tzw. "zwykłych ludzi".

Reklama

W obecnym rankingu Polska jest na 25. miejscu na 113 ujętych państw.



Z państw Unii Europejskiej sklasyfikowano 21 i tutaj Polska zajmuje 14. miejsce. Jak podaje "Rzeczpospolita", za nami są: Słowenia, Rumunia, Włochy, Chorwacja, Węgry, Grecja i Bułgaria.

Jedną z przyczyn spadku pozycji Polski jest "pogorszenie oceny dotyczącej ograniczeń dla rządzących ze strony władzy ustawodawczej, władzy sądowniczej oraz niezależnego audytu".



Więcej o metodologii rankingu w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".