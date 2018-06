"Rz": Wzrosła liczba zatrudnionych w Kancelarii Premiera

Od 2015 r. liczba zatrudnionych w Kancelarii Premiera i ministerstwach wzrosła o 500 osób - czytamy w "Rzeczpospolitej".

"Rząd PiS obiecał redukcję administracji publicznej po 'rozpasanych' latach rządów PO-PSL. Jak mu wyszło? Choć zatrudnienie w korpusie służby cywilnej spadło o 1,6 tys. osób, aż o ponad pół tysiąca urzędników więcej zatrudniono w ministerstwach i Kancelarii Premiera" - informuje dziennik.

W 2015 r. w KPRM i resortach zatrudnionych było 12 345 osób, a obecnie to 12 847 osoby.



W Kancelarii Premiera zatrudnienie wzrosło o 73 osoby (z 530 w chwili, gdy ustępowała premier Ewa Kopacz, do 604 obecnie).



KPRM tłumaczy to powierzeniem jej nowych zadań, przeniesionych ze zlikwidowanych ministerstw.



