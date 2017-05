"Rząd płaci na Radio Maryja"? Rydzyk komentuje

Mianem "bezwstydnego kłamania" określa w czwartkowym artykule w "Naszym Dzienniku" o. Tadeusz Rydzyk ostatnie twierdzenia działaczy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, że "obecny rząd płaci na Radio Maryja".

"(...) od jakiegoś czasu pojawiają się w mediach (...) także na scenie politycznej - wypowiedzi, twierdzenia wypowiadane szczególnie przez działaczy PO i Nowoczesnej, że obecny rząd płaci na Radio Maryja" - czytamy w artykule-komunikacie o. Rydzyka. "Ostatnio lider tzw. partii Nowoczesna Ryszard Petru powiedział: 'Trzeba robić wszystko, aby odciąć finansowanie państwowe na Radio Maryja'".

"Oczywiście jest to bezwstydne kłamanie" - pisze o. Rydzyk. I dodaje m.in.: "Radio Maryja, jak wiemy, od samego początku - i to jest nawet do skontrolowania - jest utrzymywane przez jego słuchaczy. Ludzi rozumiejących powagę ewangelizacji Polski i świata, wiedzących, jak ważne są media katolickie, i rozróżniających media polskie od polskojęzycznych".

"Jeśli przedstawiciele Platformy i Nowoczesnej kłamstwem walczą z Radiem Maryja, to pytam się, czy w innych sprawach mówią prawdę? Czy są wiarygodni? Czy kłamcom można powierzać losy Ojczyzny? - pyta o. Rydzyk. Jednocześnie apeluje: "Nie miejmy też niechęci do ludzi, do żadnych ludzi, módlmy się za nich, ale miejmy niechęć do zła. Trzeba rozróżniać człowieka od zła, człowiekowi pomagać podnieść się, ale zła nie tolerować".