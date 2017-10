"Rzeczpospolita": Amerykanie umorzyli sprawę łapówek w Polsce

IBM uniknął kary za łapówki w Polsce, której miał się dopuścić jej menedżer. W USA sprawę umorzono - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita".

"Departament Sprawiedliwości USA oraz SEC, czyli amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, zamknęły śledztwo w sprawie działań koncernu IBM w Polsce. Uznały, że były dyrektor tej firmy, który korumpował polskiego urzędnika Andrzeja M., aby zdobyć rządowe kontrakty, działał na własną rękę - wynika z decyzji SEC, którą koncern pochwalił w raporcie" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

"Chodzi o infoaferę, która wybuchła w 2012 r. W ubiegłym roku Andrzej M. - były dyrektor w MSWiA - został skazany na 4,5 roku w zawieszeniu i grzywnę za przyjęcie ok. 4 mln zł łapówek od menedżerów koncernów z branży. Przyznał się, skazano go bez procesu. Jak ustaliły polska prokuratura i CBA, łapówki mieli płacić, by zdobyć rządowe zlecenia, pracownicy firm HP, IBM i Netline z Wrocławia (po wybuchu afery ich zwolniono)" - pisze gazeta.

"Marcin F. jako dyrektor ds. sprzedaży polskiego oddziału IBM miał darować urzędnikowi sprzęt AGD, w tym sprowadzane z Niemiec wyposażenie kuchni (za ok. 80 tys. zł), motocykl BMW, wynajął mu mieszkanie i za nie płacił. Tomasz Z., dyrektor polskiego oddziału HP, dał M. sprzęt elektroniczny i 1,6 mln zł, a Janusz J. (wtedy wiceprezes Netline) m.in. meble, nissana i sfinansował wycieczkę na Malediwy. Wszyscy mają zarzuty. Sprawa Marcina F. jest na etapie śledztwa, bo wyszły na jaw nowe kupione przetargi" - przybliżył szczegóły infoafery dziennik.

