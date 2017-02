"Rzeczpospolita": Amerykańskie śmigłowce w Powidzu

Armia dopina szczegóły związane z przerzutem do Polski kolejnej dużej amerykańskiej jednostki wojskowej – informuje gazeta.

Zdjęcie W Powidzu znajdą się między innymi ciężkie transportowe śmigłowce Chinook /RALF HIRSCHBERGER /AFP

Marek Kozubal na łamach "Rzeczpospolitej" informuje, że w wielkopolskim Powidzu stacjonować będzie amerykańska 10. Brygadę Lotnictwa Bojowego. Jednostka ma stanowić powietrzną osłonę dla brygady pancernej rozlokowanej w okolicach Żagania.

Jak czytamy, w skład 10. Brygadę Lotnictwa Bojowego wchodzą ciężkie dwuwirnikowe śmigłowce transportowe Chinook, śmigłowce Black Hawk oraz uderzeniowe maszyny AH-64 Apache.

Wstępne założenia są takie, że do tej bazy zostanie przywiezionych ok. 10 maszyn Chinook, ok. 50 śmigłowców Black Hawk (różnych typów) i 24 uderzeniowe Apache. W bazie ma stacjonować 400 Amerykanów, ale ich liczba może wzrosnąć.

Jak pisze gazeta, amerykańskie siły nie przez przypadek wybrały Powidz. Znajduje się tam bowiem jedna z najnowocześniejszych baz lotnictwa transportowego w naszej części Europy.

