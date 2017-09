"Rzeczpospolita": Duda nieufny wobec Macierewicza

Nie ma terminu spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem. I nie wiadomo, kiedy zostanie on wyznaczony – informuje dziennik.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i prezydent Andrzej Duda /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jak dowiedział się Marek Kozubal z "Rzeczpospolitej" w ten sposób Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odpowiedziało na skierowane w poprzednim tygodniu przez szefa resoru obrony Antoniego Macierewicza do prezydenta Andrzeja Dudy zaproszenie "do wspólnej dyskusji o systemie dowodzenia i ewentualnych wątpliwościach związanych ze Strategicznym Przeglądem Obronnym (SPO)".

Reklama

Do spotkania na razie nie dojdzie, bo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego uważa, że Strategiczny Przegląd Obronny to jedynie wstęp do dyskusji o rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.

Resort obrony twierdzi, że minister Macierewicz od kilku miesięcy czeka na możliwość przedstawienia propozycji gruntownych zmian w wojsku prezydentowi. Według informacji "Rzeczpospolitej", ministerstwo wyznaczyło termin takiego spotkania w drugiej połowie maja.

"Resort obrony zaproponował, aby prezydent udał się do siedziby ministra Macierewicza na Klonową. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta poczuli się urażeni sposobem zaproszenia skierowanego do głowy państwa. Do spotkania nie doszło" - czytamy.

"Z pewnością postawę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego można odczytywać jako nieformalne wotum nieufności wobec ministra Macierewicza. O tym, jak złe są to kontakty, świadczy fakt, że do ostatniego spotkania prezydenta, dowódców Sił Zbrojnych i kierownictwem MON doszło 31 marca" - puentuje gazeta.

Więcej w "Rzeczpospolitej".