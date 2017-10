"Rzeczpospolita": Ekscesy na szkoleniu Służby Więziennej

W trakcie antystresowego szkolenia strażnicy więzienni zdemolowali ośrodek w Wiśle. Interweniowała policja. Zgłoszono próbę gwałtu – informuje dziennik.

Zdjęcie Podczas szkolenia pracowników Służby Więziennej miało dojść do gorszących scen - pisze "Rzeczpospolita" /Tomasz Adamowicz /FORUM

Jak informuje na łamach "Rzeczpospolitej" Izabela Kacprzak, wezwaniem policji i wszczęciem prokuratorskiego śledztwa zakończyły się trzydniowe warsztaty antystresowe, zorganizowane przez związki zawodowe funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w Wiśle. Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło kontrolę w tej sprawie.

Reklama

Według informacji gazety, w trakcie szkolenia grupa związkowców upiła się, a zabawa była tak ostra, że zdemolowano trzy pokoje. W nocy kierowniczka ośrodka wezwała do niego policję.

Zgłoszono również usiłowanie gwałtu. Poszkodowaną miała być jedna z pracownic Służby Więziennej. Jak twierdzi jednak policja, "zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw do stwierdzenia, aby doszło do przestępstwa usiłowania doprowadzenia przemocą do obcowania płciowego". Sprawa została umorzona.

Więcej w "Rzeczpospolitej".