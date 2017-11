"Rzeczpospolita": Gminy ukarane za piece węglowe

Małopolska jest pierwszym regionem, w którym gminy dostają kary za brak walki ze smogiem - informuje w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Fot. z krakowskiego biegu antysmogowego /Beata Zawrzel /Reporter

Zakopane, Nowy Sącz, a także - co może dziwić - uzdrowisko Rabka-Zdrój znalazły się wśród 30 małopolskich gmin ukaranych mandatami za zaniedbania w latach 2013-2015. Kary nałożone przez małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) wynoszą od 10 tys. do 30 tys. zł. Większość ukaranych nie zamierza jednak płacić mandatów i odwołuje się od decyzji do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) - pisze "Rz".

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska skontrolował 45 gmin. W 40 z nich stwierdzono "usterki" - co w praktyce oznacza, że nie zmniejszył się poziom zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi w latach 2013-2015. Ostatecznie kary nałożono na 30 gmin.

Samorządy z Małopolski miały czas do końca 2015 roku, by zmniejszyć smog. Udało się to jedynie nielicznym. Problemem jest zbyt mała liczba zlikwidowanych pieców i palenisk węglowych. Teraz gminy, na które WIOŚ nałożył mandaty, uważają, że zostały niesprawiedliwie ukarane, bo jednak starały się, aby poprawić jakość powietrza, a wiele rzeczy, np. rozbudowa sieci gazowej, nie zależy od nich - czytamy w artykule.