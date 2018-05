"Rzeczpospolita": Kolejna katownia NKWD na warszawskiej Pradze

Pion śledczy IPN odkrył kolejną dawną katownię NKWD w Warszawie. Tym razem przy ul. Strzeleckiej 10a.

W jednej z warszawskich piwnic znaleziono ślady dawnej katowni NKWD. Mieściła się ona przy ul. Strzeleckiej 10a, gdzie niebawem miał się rozpocząć remont. Piwnica błyskawicznie została wpisana do rejestru zabytków, dzięki czemu będzie możliwe jej szczegółowe zbadanie.

Na ścianach piwnicy znaleziono napisy m.in. "Jezu wróć wolność" czy "NKWD". Znalazły się też podpisy prawdopodobnie więźniów NKWD. Większość opatrzona jest datami marzec-kwiecień 1945. Nie wiadomo więc, czy właśnie wtedy funkcjonowała katownia.



Historycy IPN przypuszczają, że mieścił się tam tzw. areszt podręczny, czyli tymczasowy. Z niego więźniowie trafiali do obozu w Rembertowie.



Odkrycia dokonano w zasadzie tuż przy ul. Strzeleckiej 8, gdzie pod koniec poprzedniego roku IPN za 2 mln zł kupił piwnice, w których znajdowały się cele Kwatery Głównej NKWD. Od 1945 do 1948 roku funkcjonował tam areszt, a teraz, po przeprowadzonym remoncie, uczniowie z pobliskich szkół będą przychodzić na lekcje historii.



Do tej pory ustalono 55 podobnych miejsc w Warszawie. Większość z nich znajduje się na Pradze.



