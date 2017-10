"Rzeczpospolita": Kulisy rozmów Dudy z Erdoganem

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotkał się we wtorek z Andrzejem Dudą. Obaj prezydenci rozmawiali na temat sytuacji wewnętrznej w Turcji. Według nieoficjalnych źródeł, prezydent Duda poruszył temat zatrzymanych i uwięzionych tureckich dziennikarzy - donosi "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan /Jakub Kamiński /PAP

Prezydent Turcji przyjechał we wtorek do Polski na jednodniową wizytę. Na miejscu doszło do spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, spotkanie Erdogana z premier Szydło nie odbyło się z powodu przedłużających się rozmów na Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym.

Reklama

Obaj prezydenci wystąpili krótko przed dziennikarzami, ale nie można było zadać im żadnego pytania.

Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej", Andrzej Duda zapytał o los zatrzymanych przez tureckie władze dziennikarzy i przeciwników urzędującego prezydenta. Erdogan zapewnił, że do więzień trafiają tylko ci, którzy mają powiązania z terroryzmem, a zwłaszcza z organizacją kaznodziei Fetullaha Gulena. To właśnie ta organizacja, według Erogana, miała stać za nieudanym puczem w 2016 r.

Mimo to, na Zachodzie powszechnie uważa się, że represjonowani są nie tylko puczyści, ale i przeciwnicy polityczni prezydenta. Tureckie władze domagają się deportacji powiązanych z Gulenem osób. Takie żądanie zostało również wysunięte w stronę Polski w lutym. Zostało ono odrzucone, a Erdogan podczas wizyty nie wspomniał o tej kwestii - informuje "Rzeczpospolita".

Więcej w "Rzeczpospolitej".