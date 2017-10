​"Rzeczpospolita": Minister Ziobro wystraszył alimenciarzy

Coraz więcej dłużników alimentacyjnych zaczyna płacić na swoje dzieci - wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów. To efekt zmian, jakie w kodeksie karnym wprowadził minister Zbigniew Ziobro - zauważa "Rzeczpospolita".

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że we wrześniu do rejestru trafiło 650 nowych alimenciarzy. "Dla porównania w marcu tego roku wpisano do niego aż 2,5 tys. nowych dłużników. Ponadto kwota ich zaległości alimentacyjnych zmniejszyła się ze 180 mln zł na wiosnę do 106 mln zł obecnie" - podaje gazeta.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", zmiany te związane są z zaostrzeniem przepisów art. 209 kodeksu karnego dotyczącego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Zmian dokonał resort sprawiedliwości pod rządami Zbigniewa Ziobry. Obecne przepisy mówią, że jeśli zaległość alimentacyjna przekroczy równowartość trzymiesięcznych alimentów, można złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Gazeta dodaje, że wzmożony ruch zauważono także w prokuraturach. "W żadnej innej kategorii przestępstw nie widać takiego skoku"- mówi "Rz" Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury.

