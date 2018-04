"Rzeczpospolita": Możliwe zmiany w "500 plus"

Opozycja chce zmian w programie "500 plus", ale jak informuje "Rzeczpospolita", jej projekty trafią do zamrażarki. Nowe rozwiązania mogą pojawić się natomiast na konwencji PiS 14 kwietnia.

Zdjęcie Kwiecień 2017: Podsumowanie pierwszego roku po wprowadzeniu programu 500 plus /Lukasz Piecyk /East News

- Obecnie programem tym objęta jest niewiele ponad połowa dzieci. Dlatego nie można go nazwać ani powszechnym, ani sprawiedliwym - mówi "Rzeczpospolitej" Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Partie opozycyjne przygotowały poprawki do programu "500 plus", które - jak pisze "Rzeczpospolita" - trafią do zamrażarki.



Zmiany są jednak możliwe. Jak przyznaje Janusz Śniadek z PiS, decyzje mają zapaść podczas konwencji PiS, która zaplanowana jest na 14 kwietnia.

- Niewykluczone, że pojawią się propozycje nowych rozwiązań w programie Rodzina 500 plus - tłumaczy poseł.



