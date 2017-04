"Rzeczpospolita": Muzyk KODu oskarżony o handel kobietami

W procesie dotyczącym grupy przestępczej, która miała zajmować się handlem kobietami, wśród oskarżonych jest lider KOD-kapeli, która zajmuje się oprawą muzyczną na wiecach komitetu - ustaliła "Rzeczpospolita"

Z zarzutów, które postawiono Konradowi M. wynika, że był on głównodowodzącym grupy, która wykorzystywała złą sytuację materialną kobiet i zatrudniała je do pracy, by później przekazać do klubów nocnych we Włoszech i Grecji.

Oskarżony do sprawy podchodzi bardzo spokojnie i liczy na uniewinnienie. Komentując sytację powiedział, że działacze KODu są świadomi jego zarzutów ale nie robią z tego sensacji. Co ciekawe ponad połowa jego zespołu to kobiety - zaznacza "Rzeczpospolita".

Dziennikarze "Rz" próbowali porozmawiać z liderem KOD Mateuszem Kijowskim, ale ten zbył ich mówiąc, że zaczyna spotkanie. Członkini zarządu Magdalena Filiks, nie chce oceniać współpracownika komitetu dopóki nie jest on skazany.

