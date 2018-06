"Rzeczpospolita": Nowe pokoje dla posłów kosztowałyby 200 mln zł

Kancelaria Sejmu planuje generalny remont Domu Poselskiego. W grę wchodzi także całkowite zburzenie go i wybudowanie na nowo. Nowe pokoje dla posłów kosztowałyby 200 mln zł - pisze we wtorek "Rzeczpospolita".

Jak informuje Wiktor Ferfecki z "Rzeczpospolitej", standardowe wyposażenie pokoju w tzw. hotelu sejmowym, czyli Domu Poselskim, to sofa, łóżko, stolik i kilka szafek. Wszystko ma już około 30 lat i do tej pory nie doczekało się remontu, dlatego Kancelaria Sejmu rozważa poważne zmiany.

Pod uwagę brane są dwa warianty - donosi dziennik. Pierwszym jest wyburzenie budynku i zbudowanie go na nowo, co trwałoby około pięciu lat i kosztowało 215 mln zł. Do tego należy dodać koszty wynajmu kwater dla posłów i senatorów na czas remontu - 52 mln zł. Drugi pomysł to gruntowny remont, który kosztowałby nieco mniej - 189 mln zł - i trwałby krócej - do czterech lat.



Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska mówiła w ubiegłym tygodniu, że o wyborze rozwiązania zadecyduje Prezydium Sejmu. Na razie trwają prace nad przygotowaniem analizy stanu budynku.



Jak donosi dziennik, niezależnie od wariantu, byłaby to najbardziej kosztowna inwestycja w najnowszej historii Sejmu.



