"Rzeczpospolita": Nowoczesna rezygnuje z milionów złotych

Nowoczesna nie odwołała się od uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania finansowego. Partia Ryszarda Petru straci miliony złotych – podaje dziennik.

Zdjęcie Lider Nowoczesnej Ryszard Petru /PAP/Jacek Turczyk /PAP

Jak pisze Marcin Dobski z "Rzeczpospolitej", brak odwołania od uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oznacza, że Nowoczesna "lekką ręką zrezygnowała z kilkunastu milionów złotych subwencji".

Gazeta przypomina, że głównym zarzutem Państwowej Komisji Wyborczej wobec partii Ryszarda Petru było - tak jak w przypadku sprawozdania komitetu wyborczego - gromadzenie i wydawanie pieniędzy przeznaczonych na finansowanie udziału w wyborach bez pośrednictwa funduszu wyborczego.

Podobne wątpliwości jak w przypadku Nowoczesnej PKW miała wobec partii Razem. Obie uchwały zostały opublikowane 3 października, z tą różnicą, że formacja Adriana Zandberga nie odpuściła i złożyła kilkunastostronicową skargę do SN.

Nowoczesna z prawa do odwołania nie skorzystała. To dziwi, bo gdy tylko w lipcu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Nowoczesnej, Petru w mediach zapowiadał, że wyczerpie wszystkie możliwości prawne w Polsce. A w razie konieczności skieruje sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - czytamy.

