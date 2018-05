"Rzeczpospolita": PiS nie pomoże prezydentowi

PiS nie wesprze działań Andrzeja Dudy, które miały pójść za wetem ustawy degradacyjnej – informuje gazeta.

Jak podała w "Rzeczpospolitej" Izabela Kacprzak prezydent Andrzej Duda nie ma pomysłów na zawetowaną w marcu ustawę degradującą komunistycznych generałów, która zadowoliłaby PiS.

Dziennik przypomina, że nową ustawę prezydent miał wypracować w ramach konsultacji z rządem.

"Rząd dał jasno do zrozumienia prezydentowi, że mu nie pomoże. Wygląda na to, że nastąpił pat, który zawiesi te działania być może do nigdy" - mówi gazecie osoba znająca sprawę.

Pomysłem prezydenta miało być tytułowanie Jaruzelskiego czy Kiszczaka "generałami Polski Ludowej". Dla PiS to propozycja nie do przyjęcia - czytamy.

