"Rzeczpospolita": Powstanie nekropolia dla martwo urodzonych

Powstaje pierwszy w Polsce cmentarz z miejscami na groby nienarodzonych dzieci - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Jeden z grobów dzieci w Gdańsku; zdj. ilustracyjne /KAROLINA MISZTAL/REPORTER /East News

W Starachowicach na osiedlu Bugaj, gdzie jest rozbudowany cmentarz komunalny, powstaje pierwsze w Polsce kolumbarium, w którym będzie miejsce na szczątki dzieci z ciąż, które zakończyły się nieszczęśliwie. Jest to inicjatywa władz miasta, co potwierdziła Iwona Ogrodowska z starachowickiego ratusza.

Pomysł utworzenia takiego miejsca powstał po rozmowach z mieszkańcami oraz dyrekcją szpitala powiatowego - podaje "Rzeczpospolita". Wszyscy potwierdzili zgodnie, że istnieje problem pochówków takich dzieci. Kolumbarium zostanie oddane do użytku w styczniu. Dziennik informuje, że to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Do tej pory obowiązywała praktyka, że takie szczątki chowane są w grobach rodzinnych (ale tylko w przypadkach, kiedy ciąża była zaawansowana).

"Ponad połowa rodziców odbiera swoje dzieci i organizuje pochówek we własnym zakresie" - powiedziała "Rzeczpospolitej" Anna Sergiel-Antosiewicz ze szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie". Podobnie jest w innych szpitalach.

Ks. Bogdan Bartold, który jest proboszczem warszawskiej archikatedry św. Jana, uczestniczył już w takich pochówkach. "Podczas mszy żałobnej nakładam szaty w kolorze białym, a nie fioletowym, który jest kolorem smutku" - powiedział gazecie. Dodał, że podczas takiej mszy nie prosi się o miłosierdzie Boga dla zmarłego, ale o duchową pociechę dla tych, którzy stracili dziecko.

Cmentarze dla nienarodzonych to także wyjście naprzeciw samorządom i szpitalom, które muszą zająć się szczątkami, gdy rodzice ich nie odbierają.

Pomysł chwali psycholog Karolina Piotrowska, która zajmuje się kobietami z traumą poporodową. "Strata ciąży, niezależnie od tego, na ile była zaawansowana, jest dla części rodziców osobistą tragedią. Istnienie cmentarza dla nienarodzonych dzieci może pomóc pochylić się nad tym problemem i stworzyć osobom dotkniętym stratą warunki, w których będą mogły w pewien symboliczny sposób zamknąć etap oczekiwania na dziecko i wejść w okres żałoby" - oceniła inicjatywę dla gazety.