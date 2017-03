"Rzeczpospolita": Prezydent słabo chroniony. Jeździł taxi

Zamiast pancernej limuzyny - wynajęta taksówka. W sposób tak urągający zasadom bezpieczeństwa podróżował prezydent Andrzej Duda podczas pobytu w Londynie. O sprawie pisze "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Londynie w 2015 roku jeździł taksówką /Piotr Apolinarski /FORUM

Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka na łamach dziennika ujawniają, jak naprawdę wygląda ochrona najważniejszych osób w państwie poza granicami kraju.

Jak przypomina "Rzeczpospolita", w pierwszą po wyborach podróż zagraniczną Andrzej Duda wybrał się do Wielkiej Brytanii. W dniach 14-15 września 2015 roku uczestniczył w obchodach 75. rocznicy bitwy o Anglię.

Po Londynie prezydent poruszał się niebieskosrebrnym BMW 7, co widać na filmach i zdjęciach (powyżej). "Limuzyna nie jest jednak własnością BOR. Nie należy też do brytyjskiego Security Service" - ujawnia gazeta.

Do kogo należał zatem pojazd, którym poruszał się prezydent Duda? "Rozwiązaniem zagadki jest naklejony na szybie z przodu i z tyłu okrągły znaczek - to licencja PHV (Private Hire Vehicle). Mówiąc wprost: to prywatna taksówka, jakich tysiące jeżdżą po Londynie. W Anglii nazywa się je minicabs - są tańsze niż słynne czarne taksówki, zasady ich wynajmu przypominają Ubera" - pisze dziennik.

Jak zaznacza gazeta, użycie prywatnej taksówki do transportu głowy państwa na oficjalne spotkania to zdarzenie bez precedensu.

