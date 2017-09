"Rzeczpospolita": Sejm pracuje nad zakazem aborcji

Posłowie chcą, by wszystkie projekty dotyczące aborcji zostały rozpatrzone razem – dowiedziała się gazeta.

Zdjęcie Sejm pracuje nad zakazem aborcji (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Od minionego piątku przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję zbierają podpisy pod projektem ustawy, która wyrzuci z obowiązujących dziś przepisów przesłankę zezwalającą na usunięcie ciąży, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dziecko, które się narodzi, będzie upośledzone lub ciężko chore - pisze w "Rzeczpospolitej" Tomasz Krzyżak.

Projekt przygotowany przez Fundację Życie i Rodzina Kai Godek ma m.in. poparcie biskupów, a udział w zbiórce podpisów zadeklarowały prawie wszystkie organizacje pro-life w Polsce.

Jak informuje gazeta, podpisy pod projektem liberalizującym przepisy od początku sierpnia zbiera też Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy Kobiety 2017", którego pełnomocnikiem jest Barbara Nowacka. W tym projekcie zapisano m.in. prawo do legalnego przerwania ciąży do końca 12. tygodnia. Przewiduje on też darmowy dostęp do antykoncepcji oraz przywraca antykoncepcję awaryjną bez recepty.

