"Rzeczpospolita": Syn posłanki PiS doradza prezesowi NIK

Syn posłanki PiS i były komornik robi karierę przy boku Krzysztofa Kwiatkowskiego – pisze w piątek „Rzeczpospolita”.

Zdjęcie Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski /Arkadiusz Lawrywianiec /FORUM

Dr Tomasz Sobecki otrzymał we wrześniu z rąk marszałka Kuchcińskiego nominację na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Do zadań Kolegium należy m. in. opiniowanie wyników kontroli.

Jak podaje "Rzeczpospolita" kandydaturę Sobeckiego na to stanowisko zaproponował sam szef NIK - Krzysztof Kwiatkowski. Z racji tego, że Sobecki jest radcą prezesa, posłowie PO odebrali to jako próbę układu z partią rządząca.

Jak czytamy w dzienniku, PiS szykował projekt ustawy, dzięki której mógłby wcześniej odwołać Kwiatkowskiego.

"Prace ucichły i wszystko wskazuje na to, że Kwiatkowski dogadał się z PiS" - sugeruje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" jeden z polityków PO.

Posłowie twierdzą także, że przez problemy Kwiatkowskiego z prawem, Sobecki może zająć jego miejsce.