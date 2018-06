"Rzeczpospolita": Wasserman zastąpi Kuchcińskiego?

Po wyborach samorządowych w obozie władzy mają rozpocząć się większe zmiany. PiS między innymi przygotowuje wymianę Marka Kuchcińskiego na Małgorzatę Wasserman – donosi dziennik.

Zdjęcie Małgorzata Wassermann zostanie marszałkiem Sejmu? /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jak podał na łamach "Rzeczpospolitej" Michał Kolanko, PiS szykuje poważne zmiany, które związane są między innymi w kampanią do Parlamentu Europejskiego. Politycy partii rządzącej mieli ujawnić gazecie prawdopodobny scenariusz: obecna szefowa komisji ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann zostanie marszałkiem Sejmu.

Zgodnie z informacjami "Rzeczpospolitej" Wassermann jest faworytką do objęcia tej funkcji, ale pod pewnymi warunkami. W tym scenariuszu Marek Kuchciński rezygnuje ze swojej funkcji i startuje do Parlamentu Europejskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał bowiem zapowiedzieć, że jeśli ktoś chce się ubiegać o miejsce w PE, to musi po jesiennych wyborach zrezygnować z pełnionych funkcji.

Inni politycy PiS powiedzieli dziennikowi, że po wyborach samorządowych będą kolejne zmiany.

