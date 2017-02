"Rzeczpospolita": Wojna na górze o Misiewicza

Czwartkowa "Rzeczpospolita" donosi o konflikcie premier Beaty Szydło z Antonim Macierewiczem, którego powodem miałby być słynny asystent Bartłomiej Misiewicz.

"Rzeczpospolita" przypomina, że Bartłomiej Misiewicz miał być odwołany już dwa tygodnie temu, po publikacji "Faktu" o wizycie w klubie w Białymstoku. W jego sprawie miał interweniować sam prezes PiS.



"Prezes prosił, by schować Misiewicza i go nie eksponować, co można też odczytać jako pożegnanie z MON" - potwierdza w rozmowie z "Rzeczpospolitą" współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.



Podobnego zdania co prezes w kwestii Misiewicza jest premier Beata Szydło. Według rozmówcy "Rzeczpospolitej", polityka PiS, "między panią premier a Macierewiczem jest zauważalne napięcie, które już można nazwać konfliktem". Takiej diagnozy nie potwierdza jednak Elżbieta Witek.



Z doniesień "Rzeczpospolitej" wiadomo, że w PiS pochylano się nad "problemem Macierewicza" i rozważano nawet, czy nie wsadzić go na fotel marszałka Sejmu. Pozbycie się szefa MON, z racji jego dużego poparcia wśród znacznej części elektoratu związanego z Radiem Maryja, jest bardzo mało prawdopodobne.



Część polityków z PiS podziela opinię, że Misiewicz wróci z urlopu do MON, a decyzja podjęta w jego sprawie przez Antoniego Macierewicza może okazać się w praktyce swojego rodzaju testem, pozwalającym ustalić, kto tak naprawdę rządzi - zarówno w partii, jak i w rządzie.



