"Rzeczpospolita": Zakaz handlu w niedzielę? Sondaż

Wyborcy PiS wbrew swojemu rządowi chcieliby, żeby sklepy we wszystkie niedziele były nieczynne - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita".

Sklepy powinny być otwarte w każdą niedzielę bez żadnych ograniczeń - twierdzi 43 proc. Polaków. Handel w niedzielę trzeba ograniczyć - odpowiada 51 proc. respondentów i zgłasza własne pomysły w tej sprawie - pisze "Rzeczpospolita".

Za handlem w niedzielę bez żadnych ograniczeń opowiadają się przede wszystkim wyborcy Platformy Obywatelskiej (68 proc.) i Nowoczesnej (63 proc.). To wynik nieco zaskakujący, bo to partia Ryszarda Petru od jakiegoś czasu prowadzi kampanię "Kupuję, kiedy chcę", i złożyła w Sejmie projekt ustawy umożliwiający handel we wszystkie dni tygodnia (pracownicy mają mieć możliwość wypoczynku przynajmniej dwie niedziele w miesiącu) - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Propozycja rządu PiS, by sklepy były zamknięte w dwie niedziele w miesiącu, podoba się jedynie 9 proc. osób. Ogółem aż 63 proc. badanych ocenia tę propozycję źle lub bardzo źle - pisze gazeta.

"Wśród samych zwolenników ograniczenia niedzielnego handlu nie ma pełnej zgodności co do zakresu tego ograniczenia" - zauważa Marcin Duma, szef IBRiS.

