"Rzeczpospolita": Zmiany w rządzie ciągle w tajemnicy

Na Nowogrodzkiej coraz częściej wskazuje się tydzień 11-17 grudnia jako termin ogłoszenia rekonstrukcji rządu. Zmiany wciąż pozostają w tajemnicy - pisze we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" Michał Kolanko.

Z informacji uzyskanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że niedawno doszło do spotkania prezesa PiS z szefem gabinetu prezydenta - Krzysztofem Szczerskim. Jest on typowany do zajęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych w hipotetycznym rządzie Jarosława Kaczyńskiego.



Dymisja szefa MON?

Według ustaleń dziennika, w najbliższych dniach dojdzie też do kolejnego spotkania prezesa PiS z Andrzejem Dudą. Oprócz omawiania reformy sądownictwa ma też zostać podjęty temat rekonstrukcji rządu.



"Prezydent w nowym układzie ma przejąć część kompetencji dotyczących spraw zagranicznych, ale jednym z warunków ma być dymisja szefa MON Antoniego Macierewicza" - czytamy w "Rzeczpospolitej".



Kto mógłby zastąpić Macierewicza na stanowisku ministra obrony narodowej? "Rzeczpospolita" wymienia m.in. nazwisko szefa sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marka Opioły i obecnych wiceministrów w resorcie.

Termin rekonstrukcji rządu

Według oficjalnych zapowiedzi, termin planowanej rekonstrukcji rządu to początek grudnia.

"Ostateczne decyzje co do personaliów będą podjęte w ciągu niedługiego czasu, pewnie dowiemy się o nich w grudniu" - mówił niedawno Jarosław Kaczyński.

"Rzeczpospolita" wskazuje, że na Nowogrodzkiej coraz częściej mówi się o tygodniu 11-17 grudnia jako terminie ogłoszenia zmian.



