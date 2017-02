Sasin: Za wypadek premier ponosi winę młody kierowca seicento

Jasek Sasin w wywiadzie dla dziennika "Rzeczpospolita" broni ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka i zapewnia, że nie ponosi on winy za ostatnie wypadki z udziałem rządzących. - Nie pozwolimy zrobić z szefa MSWiA kozła ofiarnego. PO, za czasów której doszło do katastrofy smoleńskiej, nie ma dzisiaj prawa rozliczać ministra Błaszczaka - argumentuje polityk PiS.

Zdjęcie Jacek Sasin /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jacek Sasin przekonuje, że ostatnia drogowa czarna seria z udziałem czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości nie jest "przypadłością obozu rządzącego", bo już wcześniej dochodziło do podobnych incydentów. Na dowód przywołuje pękniętą oponę ministra Sikorskiego i wypadek z udziałem byłego prezydenta Komorowskiego.



Zdaniem polityka PiS, za ostatni wypadek z udziałem premier Beaty Szydło winę ponosi nie Mariusz Błaszczak, a "młody kierowca seicento, którego PO i Nowoczesna próbują wykreować na bohatera", dlatego dymisja szefa MSWiA nie wchodzi w grę. "Mariusz Błaszczak stanął na wysokości zadania. Od miesięcy sprząta BOR po poprzednikach, modernizuje policję, odtwarza zlikwidowane posterunki i robi wszystko, żeby bezpieczeństwo Polaków, które było przez osiem lat zaniedbane, było na najwyższym poziomie" - podkreśla w rozmowie z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" Jackiem Nizinkiewiczem.

Wypadek kolumny rządowej z premier Beatą Szydło 1 23 W piątek około godz. 19.00 w Oświęcimiu doszło do wypadku samochodowej kolumny rządowej z premier Beatą Szydło. Premier, kierowca samochodu, którym jechała, i oficer BOR trafili do szpitala w Oświęcimiu. Beata Szydło na dalsze badania została przetransportowana do szpitala w Warszawie. Autor zdjęcia: Andrzej Grygiel Źródło: PAP 23

"Doszło do potężnej kompromitacji rządzącej w stolicy PO"

Sasin dopytywany, dlaczego Mariusz Błaszczak po wypadku premier udał się na obchody miesięcznicy smoleńskiej, zamiast zwołać pilną naradę z kierownictwem BOR, wskazuje, że nie było takiej potrzeby. "Najpierw musiały zebrać informacje stosowne służby. Minister był w ciągłym kontakcie z badającymi incydent" - podkreśla.



Polityk PiS w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej odniósł się również do planowanej przez ekipę rządzącą ustawy metropolitalnej i działań podejmowanych w tej sprawie przez opozycję. "Doszło do potężnej kompromitacji rządzącej w stolicy PO, związanej z aferą reprywatyzacyjną. Próbując przykryć tę aferę, opozycja próbuje narzucić nieuczciwą narrację, że stworzenie przepisów metropolitalnych dla Warszawy i okolicznych mieszkańców, które od lat były zapowiadane również przez PO, to skok na stolicę, a nie działanie dla dobra mieszkańców" - wyjaśnia.

Warszawa: To tu dochodzi do zdrowia premier Szydło 1 4 Samochody rządowe zaparkowane przed Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie Autor zdjęcia: Radek Pietruszka Źródło: PAP 4

"Co najmniej 7 milionów wyrzuconych w błoto"

Sasin zarzuca też ugrupowaniom opozycyjnym, że w sprawie przyłączenia 32 gmin do Warszawy kłamią, bo "wszystkie jak dotychczas pozostaną samodzielne" i wskazuje, że wyznaczone na 26 marca referendum "nie ma sensu, bo wyprzedza zaczynające się dopiero konsultacje". "Także pytanie jest skrajnie nietrafione, bo mówiąc o przyłączeniu gmin do Warszawy trafia w próżnię. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to tylko polityczna zabawa władz stolicy na koszt podatników. Co najmniej 7 milionów wyrzuconych w błoto. Chodzi o odwrócenie uwagi od afery reprywatyzacyjnej i roli w niej Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej ludzi" - precyzuje.



Dopytywany, czy będzie startował na prezydenta stolicy, zaznacza, że "nie ma tematu kandydatur, bo do wyborów jeszcze prawie dwa lata".

Więcej w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej".



