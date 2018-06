Schetyna w "Rz": PiS stanął twarzą do Putina

Zgoda na upadek praworządności w Polsce może być początkiem końca UE - mówi w wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej" szef PO Grzegorz Schetyna.

Na pytanie "Rzeczpospolitej", czy jest szansa na kompromis między rządem a KE w kontekście dzisiejszego przyjazdu do Polski Fransa Timmermansa na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział, że kompromisu nie będzie.

"Współczesną wersją targowicy jest PiS"

"Jestem oczywiście za tym, by rozmawiać i go szukać, ale stanowiska Komisji Europejskiej i rządu PiS są zbyt odległe. Komisja twardo stoi na straży praworządności i niezawisłości sądów. Partia Kaczyńskiego zabrnęła za daleko w niszczeniu państwa prawa, by teraz się wycofać. Nie ma nawet światełka w tunelu" - powiedział Schetyna.

"Współczesną wersją targowicy jest PiS. To oni przecież walczą z Konstytucją, wolnością i europejskością polski. Realizują politykę, która służy Wschodowi, służy Rosji Putina. Ten, kto odwraca się tyłem do Europy, a to PiS robi w relacjach nie tylko z KE, Parlamentem Europejskim, ale i całą Unią Europejską, stoi twarzą do Putina" - powiedział Schetyna, pytany o słowa Antoniego Macierewicza o liście byłych premierów i prezydentów RP do szefa Komisji Europejskiej, w którym piszą, że ustawa o Sądzie Najwyższym łamie zapisy polskiej Konstytucji.

"Ten list jest zdradą narodową, to jest takie samo działanie, jak to, które przed kilkuset laty było udziałem targowiczan" - powiedział w Radiu Maryja i TV Trwam Antoni Macierewicz.

"KE ma nie odpuszczać rządowi PiS"

Na pytanie "Rzeczpospolitej", co jako lider największej partii opozycyjnej powiedziałby dzisiaj Timmermansowi, Schetyna odpowiedział: "Powiedziałbym, że Komisja Europejska ma tak trzymać i nie odpuszczać rządowi PiS łamiącemu praworządność. Żadnych kompromisów. Trzeba twardo egzekwować zasady praworządności i zawisłości sądów, inaczej jeden z najważniejszych krajów UE stanie się państwem niedemokratycznym. Zgoda na upadek praworządności w Polsce może być początkiem końca Unii Europejskiej".

"Zbyt dużo powiązań GetBacku z PiS-em"

Na pytanie "Rz", czy powinna powstać komisja śledcza ws. GetBacku Schetyna odpowiedział: "Gdyby PiS nie miał nic do ukrycia, to zgodziłby się dzisiaj na jej powstawanie. Jest zbyt dużo powiązań GetBacku z PiS-em i jego medialnym zapleczem, żeby można było wykluczyć brak protekcji politycznych. Również relacje samego Mateusza Morawickiego i jego ojca z przedstawicielami GetBacku są bardzo zastanawiające".

