​"SE": Ile zarabia Misiewicz? Więcej niż prezes PiS

Piątkowy "Super Express" pochyla się nad zarobkami rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza. Jak ujawnia gazeta, wynagrodzenie bliskiego współpracownika ministra Macierewicza nie należy do najniższych, przewyższając chociażby zarobki prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

"SE" wskazuje, że w roku 2016 na konto Bartłomieja Misiewicza wpłynęło ok. 175 tys. zł.

Gazeta wylicza, powołując się na dane ministerstwa ujawnione przez wp.pl, że pensja Misiewicza to ok. 12 tys. zł. W ubiegłym roku, doszły do tego dochody za udział w radach nadzorczych dwóch spółek. Był członkiem rady Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Energii Ostrołęka - przypomina "SE".

Obok zarobków rzecznika MON, gazeta zamieszcza również zestawienie z dochodami, jakie uzyskuje prezes PiS. Jak się okazuje, Kaczyński zarobił w 2016 roku o 25 tys. zł mniej niż Bartłomiej Misiewicz.

