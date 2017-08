"SE": Kuriozalny błąd w reformie edukacji

Prawdopodobnie reforma edukacji zostanie wprowadzona z błędem, którego na razie nie da się wyeliminować. Chodzi o uczniów gimnazjum, którzy zostaną automatycznie przesunięci do szkoły podstawowej. W sprawie interweniował rzecznik praw obywatelskich - pisze "Super Express".

Zdjęcie Anna Zalewska /East News

Sprawa rozbija się o najsłabszych uczniów. Gimnazjalista, który nie zda do następnej klasy, wróci do podstawówki. I otrzyma drugie świadectwo jej ukończenia. "SE" pisze, że około 9 tys. gimnazjalistów nie otrzymało w bieżącym roku szkolnym promocji do drugiej klasy i nie ma gdzie powtórzyć nauki.

W sprawie interweniował rzecznik praw obywatelskich. W odpowiedzi uzyskał informacje z MEN, że w tym roku taki uczeń będzie uczęszczał do VII klasy szkoły podstawowej. W przyszłym roku - do klasy VIII, a po jej zakończeniu otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.



Sęk w tym, że takie świadectwo... już ma. Tyle że po ukończeniu szkoły sześcioklasowej. Które z nich będzie ważniejsze? Co można z nim zrobić? Tego reforma edukacji nie reguluje.



