"SE": Nowy "Misiewicz" w ministerstwie

Ministrowie rządu Beaty Szydło lubią obsadzać w swoich gabinetach młodych ludzi, którzy budzą wiele kontrowersji. Zdecydowanie najwięcej kontrowersji wywołał minister Macierewicz, który na swojego doradcę powołał 27-letniego Bartłomieja Misiewicza. Okazuje się, że minister Henryk Kowalczyk, też ma swojego "Misiewicza" - podaje "Super Express"

Przemysław Bednarski- tak nazywa się doradca ministra- to student warszawskiej SGH. Biorąc pod uwagę to, że ma dopiero 22 lata, można powiedzieć, że jego kariera postępuje w zawrotnym tempie. Wcześniej student dorabiał jako doradca kredytowy. W trakcie wyborów zachęcał do głosowania na Kowalczyka, który tak jak on pochodzi z Pułtuska - czytamy w "SE".

Bednarski swoją karierę polityczną zaczął w resorcie rolnictwa. Pełnił obowiązki asystenta wiceministra Rafała Romanowskiego, który wcześniej współpracował z Kowalczykiem. Po objęciu pieczy nad resortem skarbu, Kowalczyk mianował 22-latka jedynym członkiem swojego gabinetu politycznego. Sam minister bardzo dobrze ocenia swojego pomocnika i dementuje plotki, że stanowisko objął dzięki ich znajomości z Pułtuska, z którego pochodzą. Opozycja ostro krytykuje wybór tak młodego człowieka na stanowisko w ministerstwie i mówi o "partyjnej nominacji".





