"SE": PiS naprawi złą decyzję rządu Donalda Tuska?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości deklarują w rozmowie z "Super Expressem" chęć podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4000 do 6400 złotych, czyli do kwoty, jaka obowiązywała przed obniżką wprowadzoną przez rząd Donalda Tuska.

Niższy zasiłek pogrzebowy obowiązuje od 1 marca 2011 roku. O tym, jak trudno jest opłacić pochówek za 4000 złotych, wiedzą doskonale rodziny zmarłych, a także przedstawiciele branży pogrzebowej.

Być może wkrótce zostanie przywrócona kwota sprzed sześciu lat, o czym w rozmowach z "Super Expressem" mówią politycy obozu rządzącego.

"Obniżenie zasiłku było złą decyzją rządu Tuska. Trzeba dokonać w tym względzie naprawy i podnieść zasiłek pogrzebowy" - podkreśla Tadeusz Cymański. "Jeśli będą możliwości finansowe, to trzeba podnieść zasiłek pogrzebowy do 6400 zł, czyli do kwoty, jaka była kilka lat temu" - dodaje Stanisław Karczewski.

