"SE": Renata Beger wróci do polityki?

Była posłanka Samoobrony Renata Beger nie wyklucza, że po 10 latach nieobecności, może wrócić do polityki - czytamy w "Super Expressie".

Jak zauważa gazeta, była posłanka "nieśmiało, ale jednak coraz chętniej udziela się publicznie".

Na pytanie "SE", czy zamierza wrócić do polityki, odpowiada: "Będzie co ma być. Życie przynosi wiele niespodzianek, nigdy nie można mówić 'nie'".



Renata Beger zasiadała w Sejmie w latach 2001-2007. W 2006 r. ujawniono nakręcony ukrytą kamerą materiał, na którym negocjowała z wiceprezesem PiS Adamem Lipińskim warunki przejścia do Prawa i Sprawiedliwości.



Słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi.



